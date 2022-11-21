***GEDIK* *INM* *SNICA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2022 09:44
***GEDIK******INM******SNICA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SNICA, INM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Sanica Isı Sanayi A.Ş. ("Sanica Isı") paylarının halka arzında 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 40.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Sanica Isı paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 13,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 9,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,4 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 10,9 katı talep toplanmıştır. Sanica Isı'nın 801.200.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 166.571 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 121 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 166.700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081256
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
0
En Düşük
0
18:0018,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0019,1103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1247
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
18:001.044,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.044,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AKFGY
|4,29
|149.896.943
|% 0,00
|
|AGHOL
|90,40
|86.964.645
|% 0,00
|
|AGESA
|38,20
|355.747.519
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,12
|149.211.963
|% 0,00
|
|AKMGY
|67,95
|6.822.235
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,29
|149.896.943
|% 0,00
|
|AGHOL
|90,40
|86.964.645
|% 0,00
|
|AGESA
|38,20
|355.747.519
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,12
|149.211.963
|% 0,00
|
|AKMGY
|67,95
|6.822.235
|% 0,00
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% 0,00
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6275
|% 0,10
|
|Euro
|19,0994
|19,1103
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,9136
|22,0235
|% -0,60
|
|Frank
|19,3610
|19,4776
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9316
|4,9564
|% -0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,37
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.956
|7.096
|-35,00
|
|Yarım
|3.378
|3.469
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.734
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|-0,63
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 4, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 81, 440.00 milyon TL de
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS