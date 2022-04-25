***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.04.2022 19:42
***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
65.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25/04/2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
9.750.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
9.750.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%15
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%15
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%15
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,052
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisinin olacağı değerlendirilmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni şirket kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yeni şirket kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım olarak, Türkiye Sermaye Piyasalarının gelişimi ve başarısı yanında, ülkemizin kalkınmasının yönünde yüksek teknolojik ürün üretim ve ihracatı hedefine katkı vermek üzere yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, bu çerçevede "yüksek gelişim, küresel büyüme ve yenilik" ve "Gedik Yatırım bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile sinerji yaratma" potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması noktasında 10.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereği ana hissedarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş. ile birlikte 65 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye toplam sermayesinin %15,00'ına tekabu¨l eden 9.750.000 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini, INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." nin kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun 24.03.2022 tarihinde olumlu karşılandığını detaylı olarak kamuyu aydınlatma platformunda açıklamıştık. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸. kuruluş işlemleri tamamlanmış olup Şirket, 25.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸. ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023641
BIST