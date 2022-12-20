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***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

20.12.2022 23:37
***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Inveo Yatırım Bankası A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.12.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
30 gün içinde tek seferde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
5.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%23
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%23
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Inveo Yatırım Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Inveo Yatırım Holding A.Ş. Şirketimizin %84,87 oranında pay sahibidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/12/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız   Şirketimiz tarafından, ana ortağımız Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin %77,999'una sahip olduğu Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'deki paylarının %1'ine tekabül eden 5.000.000 adet paya karşılık toplam 5.000.000.00- TL.'lik nominal değerdeki payların tüm takyidattan ari olacak şekilde tüm hakları ile birlikte 5.000.000,00.-TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir.  Devir sonucunda, Şirketimizin Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'deki pay oranı %23 olacaktır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088860


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Tam 7.332 7.405 8,00  
Yarım 3.562 3.620 4,00  
Çeyrek 1.781 1.810 3,00  
Gümüş.Ons 24,13 24,18 -0,02  
Gümüş Gr. 14,49 14,52 0,02  
B. Petrol 79,77 79,77 0,00  
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