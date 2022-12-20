***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [INVEO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıInveo Yatırım Bankası A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYatırım Bankacılığı FaaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.12.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları30 gün içinde tek seferde ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı5.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar5.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%1Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%23Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%23Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,09İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,03Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıInveo Yatırım Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiInveo Yatırım Holding A.Ş. Şirketimizin %84,87 oranında pay sahibidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/12/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal değerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz tarafından, ana ortağımız Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin %77,999'una sahip olduğu Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'deki paylarının %1'ine tekabül eden 5.000.000 adet paya karşılık toplam 5.000.000.00- TL.'lik nominal değerdeki payların tüm takyidattan ari olacak şekilde tüm hakları ile birlikte 5.000.000,00.-TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir. Devir sonucunda, Şirketimizin Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'deki pay oranı %23 olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088860BIST