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***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

10.11.2021 20:26
***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 i


***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Sermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmüş olan Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL'den 96.000.000 TL'ye %220 oranında artırılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 66.000.000 TL nominal değerli paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 37.745,626 TL nominal değerli paylar 05.11.2021 ve 08.11.2021 tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa'da satışa sunulmuştur. Birincil Piyasa'da 05.11.2021 ve 08.11.2021 tarihlerinde gerçekleşen satış işleminde (Toplam 30 TL nominal değerli payın satış işlemi gerçekleşmiştir.) halka arz edilen payların %5 'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976926


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DOBUR 93,00 27.261.927 % 9,99  
NUGYO 11,47 16.528.481 % 9,97  
OYLUM 8,05 7.141.600 % 9,97  
TURGG 144,60 14.864.328 % 9,96  
DOAS 37,76 181.182.453 % 9,96  
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Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 0,47  
Gümüş Gr. 7,82 7,83 0,22  
B. Petrol 82,95 82,95 -1,83  
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