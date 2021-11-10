***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [INVEO]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarSayın Paydaşlarımız Sermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmüş olan Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL'den 96.000.000 TL'ye %220 oranında artırılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 66.000.000 TL nominal değerli paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 37.745,626 TL nominal değerli paylar 05.11.2021 ve 08.11.2021 tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa'da satışa sunulmuştur. Birincil Piyasa'da 05.11.2021 ve 08.11.2021 tarihlerinde gerçekleşen satış işleminde (Toplam 30 TL nominal değerli payın satış işlemi gerçekleşmiştir.) halka arz edilen payların %5 'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı- 0 % 0 - - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976926BIST