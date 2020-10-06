***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INVEO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2020 - 26.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız 25 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." unvanlı s¸irkete 250.000 Adet A Grubu imtiyazlı pay ve 21.037.500 Adet B Grubu pay kars¸ılıgˆı olmak üzere toplam sermayesinin %85,15' ine tekabül eden 21.287.500 TL ile is¸tirak edilmesine karar verildiğini 28.09.2020 tarihinde açıklamıştık. 28.09.2020 tarihli açıklamamıza istinaden "HiVC Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." nin kuruluş izni için INVEO Yatırım Holding A.Ş. ile birliktebugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878802BIST