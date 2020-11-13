***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 09:10
***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2020 - 28.09.2020 - 26.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım olarak, 26.08.2020 tarihinde ülkemizdeki girişimlere yatırım yapmak ve onlara değer katmak için bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurulması için sürecin başlatılmasına karar verildiğini açıklamıştık. 25 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 250.000 Adet A Grubu imtiyazlı pay ve 21.037.500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %85,15' ine tekabu¨l eden 21.287.500 TL ile iştirak edilmesine karar verilmişti. Şirketimizin "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." nın kuruluşuna ilişkin 06.10.2020 tarihinde yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.11.2020 tarih ve 2020/70 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888312
BIST
12:191.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 17,43
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.290
En Düşük
1.273
12:197,6559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,6700
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|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7482
En Düşük
7,6135
12:199,0475
En Yüksek
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|: -0,55%
|| -0,0503
|Açılış
|: 9,0300
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|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1595
En Düşük
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12:19461,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
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|Açılış
|: 461,66
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|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:19
|SEYKM
|13,97
|11.766.817
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.818.208
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.161.683
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.332.763
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.787.516
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,29
|1.870.825.896
|% 3,37
|
|GARAN
|8,78
|1.792.615.329
|% 1,74
|
|PETKM
|4,76
|559.257.319
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,83
|515.203.559
|% 2,17
|
|ODAS
|3,64
|505.014.978
|% -0,82
|
|KRDMD
|4,29
|1.870.825.896
|% 3,37
|
|GARAN
|8,78
|1.792.615.329
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,83
|515.203.559
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,91
|307.119.556
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|505.014.978
|% -0,82
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6485
|7,6559
|% -0,43
|
|Euro
|9,0336
|9,0475
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0288
|10,0791
|% -0,32
|
|Frank
|8,3279
|8,3780
|% -0,50
|
|Riyal
|2,0339
|2,0441
|% -0,53
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,48
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-35,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-29,54
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,29
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,48
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