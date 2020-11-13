***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INVEO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2020 - 28.09.2020 - 26.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım olarak, 26.08.2020 tarihinde ülkemizdeki girişimlere yatırım yapmak ve onlara değer katmak için bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurulması için sürecin başlatılmasına karar verildiğini açıklamıştık. 25 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 250.000 Adet A Grubu imtiyazlı pay ve 21.037.500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %85,15' ine tekabu¨l eden 21.287.500 TL ile iştirak edilmesine karar verilmişti. Şirketimizin "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." nın kuruluşuna ilişkin 06.10.2020 tarihinde yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.11.2020 tarih ve 2020/70 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888312BIST