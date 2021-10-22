***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 08:03
***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Bağlı ortaklığımız HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakden karşılanmak üzere 12.878.790 TL artırılarak 37.878.790 TL'ye çıkarılması nedeniyle tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin başvurusunun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu' nun 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninden öğrenilmiştir. Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971785
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5420
En Düşük
9,4804
18:0511,0692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,1103
En Düşük
11,0404
18:05545,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,37
|Açılış
|: 545,95
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
548,14
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5006
|9,5033
|% 0,03
|
|Euro
|11,0554
|11,0692
|% -0,10
|
|Sterlin
|13,0662
|13,1317
|% -0,10
|
|Frank
|10,3053
|10,3674
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5241
|2,5367
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|4,56
|
|Altın Gr.
|546
|546
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,92
|83,92
|-0,69
|