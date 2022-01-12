***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2021 - 30.11.2021 - 07.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYatırım KuruluşuEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi252.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.01.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıAçıklamada yer alan yönetim kurulu kararımızın 3. maddesinde detaylar yer almaktadır.Edinilen Payların Nominal Tutarı50.400.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı4,663Toplam Tutar235.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%20,00Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%63,04Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%63,04Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%24,92İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%518,84Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHakkı GEDİKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/11/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniAlış fiyatı Borsa fiyatına göre iskontolu olarak belirlendiği için değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız,Şirketimizin 29.11.2021 tarihli "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı Hk." başlıklı Özel Durum Açıklaması'nda özetle, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceğini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklediğimizi ifade ederek, bu beklentiler çerçevesinde Şirketimizin stratejisi ve ülkemize olan güvenimiz ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinden Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı payları vadeli bir ödeme planı ile 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) üzerinden satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya vardığımızı kamuya açıklamıştık.Söz konusu pay alımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarihli kararıyla olumlu sonuçlandığını açıklamıştık.Sermaye Piyasası Kurulu' nun olumlu kararına istinaden pay devri işlemlerimiz 11.01.2022 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' deki pay oranımız 11.01.2022 tarihi itibariyle %63,04 olmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992896BIST