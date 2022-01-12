***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.01.2022 09:10
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2021 - 30.11.2021 - 07.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Kuruluşu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
252.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.01.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Açıklamada yer alan yönetim kurulu kararımızın 3. maddesinde detaylar yer almaktadır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.400.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
4,663
Toplam Tutar
235.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%20,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%63,04
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%63,04
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%24,92
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%518,84
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Hakkı GEDİK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Alış fiyatı Borsa fiyatına göre iskontolu olarak belirlendiği için değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız,
Şirketimizin 29.11.2021 tarihli "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı Hk." başlıklı Özel Durum Açıklaması'nda özetle, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceğini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklediğimizi ifade ederek, bu beklentiler çerçevesinde Şirketimizin stratejisi ve ülkemize olan güvenimiz ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinden Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı payları vadeli bir ödeme planı ile 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) üzerinden satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya vardığımızı kamuya açıklamıştık.
Söz konusu pay alımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarihli kararıyla olumlu sonuçlandığını açıklamıştık.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun olumlu kararına istinaden pay devri işlemlerimiz 11.01.2022 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' deki pay oranımız 11.01.2022 tarihi itibariyle %63,04 olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992896
BIST