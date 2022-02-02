***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/02/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYatırım KuruluşuEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi252.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onayları takiben tamamlanacak.Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıAçıklamada yer alan yönetim kurulu kararımızın 3. maddesinde detaylar yer almaktadır.Edinilen Payların Nominal Tutarı54.991.547,35Beher Payın Alış Fiyatı4,5635Toplam Tutar250.953.489,89Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%21,82Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%84,87Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%84,87Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%26,61İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%554,06Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıErhan TOPAÇKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi02/02/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniAlış fiyatı Borsa fiyatına göre iskontolu olarak belirlendiği için değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz, 2014 yılındaki nevi değişikliği sonrasında sürekli olarak iştirak portföyünü geliştirmeye başlamıştır. Yatırım ve çıkış stratejisi "Doğru Zaman ve Doğru Değer" olan şirketimiz, son durum itibariyle, Şirketimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin şirket sermayesinin %63,04'üne sahip bulunmaktadır. Şirketimiz, ülkemizin Sermaye Piyasaları' nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam etmesini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklemektedir. Şirketimiz, bu beklentileri değerlendirerek, stratejisi ve ülkemize olan güveni ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç' a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 250.953.489,89 TL bedel (pay başına 4,5635 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya varmıştır. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranı %84,87 olacaktır. Bahse konu Gedik Yatırım paylarının alımına ilişkin yapılacak ödemelerin, gerekli izinlerin de alınması dahil, toplamda en fazla 48 aya kadar sürecek bir vadede yapılması öngörülmekte olup, şirketimizin ödeme vadelerindeki finansal durumuna bağlı olarak, şirketimize ait likit kaynaklar, kısa vadeli dış kaynak, iştiraklerden elde edilecek temettü geliri veya iştiraklerden elde edilecek hisse satış gelirinden biri veya birden fazlası ilgili vadedeki ödeme için kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 02.02.2022 tarih ve 601 sayılı toplantısında özetle 1.Şirketimizin ana faaliyet konusu ile uyumlu olarak, iştiraki olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesi içindeki pay oranının %63,04'ten %84,87'e çıkarılmasına, 2.Bu kapsamda, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %21,82'sine sahip olan Erhan Topaç'ın 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarının tamamını (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki payı: %21,82) 250.953.489,89 TL (beher payın alış fiyatı 4.5635 TL) karşılığında satın alınmasına, 3.Devre konu paylara ilişkin ödeme planının aşağıdaki şekilde olmasına, Ödeme Adedi Ödeme Miktarı (TL) Ödeme Vadesi1.Ödeme 25.953.489,89 Gerekli izin süreçlerinin tamamlanıp, hisse devir işleminin tamamlanmasından itibaren yedi (7) İş Günü içinde2.Ödeme 25.000.000,00 1. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde3.Ödeme 25.000.000,00 2. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde4.Ödeme 35.000.000,00 3. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde5.Ödeme 35.000.000,00 4. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde6.Ödeme 35.000.000,00 5. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde7.Ödeme 35.000.000,00 6. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde8.Ödeme 35.000.000,00 7. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde* Şirketimiz bir defaya mahsus olmak üzere, ilk iki ödeme hariç herhangi bir ödemeyi altı ay ileri erteleyebilecektir.4.Pay alımlarının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben pay edinim işlemlerinin gerçekleştirilmesine, 6.Bahse konu pay devir işlemlerinden sonra Inveo Yatırım Holding A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinde bir değişiklik önerisinde bulunulmamasına, 7.İş bu alım işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem sayılmadığından, söz konusu Tebliğ kapsamında herhangi bir işlem ya da değerlendirme yapılmasına gerek olmadığına, 8.Bu meyanda, devre konu paylara ilişkin ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999082BIST