***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/02/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıINVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGirişim Sermayesi Yatırım OrtaklığıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi65.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25/04/2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı55.250.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar55.250.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%85Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%85Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%85Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,52İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%33,27Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın faaliyetlerine olumlu etkisinin olacağı değerlendirilmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYeni şirket kuruluşuVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding olarak, Türkiye Sermaye Piyasalarının gelişimi ve başarısı yanında, ülkemizin kalkınmasının yönünde yüksek teknolojik ürün üretim ve ihracatı hedefine katkı vermek üzere yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, bu çerçevede "yüksek gelişim, küresel büyüme ve yenilik" ve "Inveo Yatırım Holding bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile sinerji yaratma" potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması noktasında 10.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereği bağlı ortaklığımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte 65 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye toplam sermayesinin %85,00'ına tekabu¨l eden 55.250.000 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini, INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." nin kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun 24.03.2022 tarihinde olumlu karşılandığını detaylı olarak kamuyu aydınlatma platformunda açıklamıştık. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸. kuruluş işlemleri tamamlanmış olup Şirket, 25.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸. ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023640BIST