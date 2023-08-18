***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 31.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/973 sayılı toplantısında ihraç tavanının 500.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187297BIST