***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.01.2021 18:17
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.01.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.01.2021
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 04.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Karari ile Ortaklığımız Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde, yeni yatırımlarda kullanılmak üzere Şirketimizin, 300.000.000.-TL (Üçyüzmilyon) Türk Lirasına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla olmak üzere, Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere iskontolu ve/veya kupon ödemeli, değişken faizli ve/veya sabit faizli, borçlanma aracı ihraç edilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.01.2021 tarih ve 5/128 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906332
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05436,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,04
|Açılış
|: 436,47
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3106
|7,3136
|% -0,28
|
|Euro
|8,8753
|8,8817
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9961
|10,0462
|% -0,46
|
|Frank
|8,1820
|8,2313
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9428
|1,9525
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|14,61
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
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Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem