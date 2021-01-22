***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 100.000.000,00 (yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksanaltımilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904024BIST