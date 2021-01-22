***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
22.01.2021 18:44
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 100.000.000,00 (yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksanaltımilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904024
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,4100
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|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,58
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|: -0,58%
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|Açılış
|: 440,58
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|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3906
|7,3947
|% 0,36
|
|Euro
|9,0037
|9,0119
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0771
|10,1276
|% -0,14
|
|Frank
|8,3191
|8,3692
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9643
|1,9742
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-14,96
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,10
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,49
|
Seans Raporu
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17:58
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