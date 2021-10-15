***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
15.10.2021 20:59
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 250.000.000,00 (ikiyüzellimilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksanaltımilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971136
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
18:059,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0590
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2520
En Düşük
9,1719
18:0510,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0667
|Açılış
|: 10,6500
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|Önceki Kapanış
|: 10,6000
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10,7515
En Düşük
10,6401
18:05525,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,62
|Açılış
|: 525,61
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2328
|9,2364
|% 0,64
|
|Euro
|10,7275
|10,7400
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,6690
|12,7325
|% 1,21
|
|Frank
|9,9813
|10,0414
|% 0,81
|
|Riyal
|2,4567
|2,4691
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-27,29
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,75
|