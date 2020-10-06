***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 19:05
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 3.712,500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %14,85' ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini 28.09.2020 tarihinde açıklamıştık. "HiVC Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." nin kuruluş izni için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878805
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0456
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1999
En Düşük
9,1224
18:05477,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 477,63
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7958
|7,7990
|% 0,44
|
|Euro
|9,1836
|9,1945
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,0635
|10,1139
|% 0,14
|
|Frank
|8,4834
|8,5345
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0726
|2,0830
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-8,76
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|0,87
|