***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız 25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 3.712,500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %14,85' ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini 28.09.2020 tarihinde açıklamıştık. "HiVC Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." nin kuruluş izni için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878805BIST