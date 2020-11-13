***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 09:13
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2020 - 28.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 3.712,500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %14,85' ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık. "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." nin kuruluş izni için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin 06.10.2020 tarihinde yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.11.2020 tarih ve 2020/70 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.
Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888313
BIST
12:541.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 18,40
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:547,6131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0757
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
12:549,0082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0896
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:54461,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,00
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:52
|SEYKM
|13,97
|13.260.814
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|45.143.504
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.974.910
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.355.302
|% 9,98
|
|IZTAR
|10,04
|3.835.989
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,76
|2.055.957.723
|% 1,51
|
|KRDMD
|4,31
|1.959.068.033
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,29
|695.770.504
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|640.603.954
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|615.181.781
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,31
|1.959.068.033
|% 3,86
|
|GARAN
|8,76
|2.055.957.723
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,83
|615.181.781
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,90
|330.704.055
|% 1,06
|
|ODAS
|3,63
|513.355.704
|% -1,09
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6068
|7,6124
|% -0,99
|
|Euro
|8,9999
|9,0071
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,0372
|10,0876
|% -0,23
|
|Frank
|8,3323
|8,3825
|% -0,44
|
|Riyal
|2,0338
|2,0440
|% -0,54
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,10
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-30,02
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,52
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,41
|