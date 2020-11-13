***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2020 - 28.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız 25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 3.712,500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %14,85' ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık. "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." nin kuruluş izni için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin 06.10.2020 tarihinde yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.11.2020 tarih ve 2020/70 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888313BIST