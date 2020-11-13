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***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.11.2020 09:13
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2020 - 28.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız 25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete  3.712,500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere  toplam sermayesinin %14,85' ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık. "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." nin kuruluş izni için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin 06.10.2020 tarihinde yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.11.2020 tarih ve 2020/70  sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. 
Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888313


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEYKM 13,97 13.260.814 % 10,00  
KARTN 2.145,00 45.143.504 % 10,00  
TKURU 430,50 5.974.910 % 9,99  
SKTAS 5,29 10.355.302 % 9,98  
IZTAR 10,04 3.835.989 % 9,97  
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12:52 Alış Satış %  
Dolar 7,6068 7,6124 % -0,99  
Euro 8,9999 9,0071 % -1,00  
Sterlin 10,0372 10,0876 % -0,23  
Frank 8,3323 8,3825 % -0,44  
Riyal 2,0338 2,0440 % -0,54  
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12:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.880 4,10  
Altın Gr. 462 462 -1,43  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -34,00  
Tam 3.056 3.135 -30,02  
Yarım 1.477 1.516 -14,52  
Çeyrek 741 758 -7,27  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,06  
Gümüş Gr. 5,98 5,98 -0,02  
B. Petrol 43,12 43,12 -0,41  
Seans Raporu 12:52
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