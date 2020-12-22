***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 19:14
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020 - 06.10.2020 - 28.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 3.712,500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %14,85' ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık.
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nın kuruluş işlemi tamamlanmış olup, bugün (22.12.2020) itibariyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894321
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0404
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,2908
18:05457,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,16
|Açılış
|: 457,74
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
457,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6461
|7,6508
|% 0,13
|
|Euro
|9,3018
|9,3109
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,1750
|10,2260
|% -0,70
|
|Frank
|8,5585
|8,6100
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0317
|2,0419
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-13,36
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|-0,24
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|-0,65
|