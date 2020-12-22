***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2020 - 06.10.2020 - 28.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 3.712,500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %14,85' ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık.HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nın kuruluş işlemi tamamlanmış olup, bugün (22.12.2020) itibariyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894321BIST