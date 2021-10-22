***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 08:04
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız İştirakimiz HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakden karşılanmak üzere 12.878.790 TL artırılarak 37.878.790 TL'ye çıkarılması nedeniyle tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin başvurusunun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu' nun 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninden öğrenilmiştir. Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971787
BIST
10:221.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:229,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1326
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:2211,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1402
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:22556,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 10,95
|Açılış
|: 556,17
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,55
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:22
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,82
|37.049.025
|% 7,63
|
|ANGEN
|26,48
|135.183.359
|% 7,03
|
|DOBUR
|39,48
|1.955.010
|% 5,56
|
|FADE
|8,11
|50.626.193
|% -5,70
|
|GEDZA
|15,14
|189.690
|% -4,90
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|OLMK
|7,39
|856.344
|% -4,03
|
|MZHLD
|31,78
|76.676
|% -3,70
|
|SISE
|8,37
|196.437.170
|% 0,12
|
|GARAN
|9,01
|184.315.693
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,34
|171.299.074
|% 1,24
|
|SASA
|28,16
|163.653.704
|% 2,03
|
|THYAO
|14,04
|148.483.599
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,47
|89.877.446
|% -0,80
|
|SISE
|8,37
|196.437.170
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,34
|171.299.074
|% 1,24
|
|GARAN
|9,01
|184.315.693
|% 0,22
|
|TSKB
|1,25
|21.450.602
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6264
|9,6327
|% 1,40
|
|Euro
|11,2107
|11,2200
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,2350
|13,3014
|% 1,19
|
|Frank
|10,4537
|10,5167
|% 1,34
|
|Riyal
|2,5587
|2,5715
|% 1,21
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,92
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,52
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,50
|