***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız İştirakimiz HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakden karşılanmak üzere 12.878.790 TL artırılarak 37.878.790 TL'ye çıkarılması nedeniyle tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin başvurusunun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu' nun 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninden öğrenilmiştir. Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971787BIST