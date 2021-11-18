***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız İştirakimiz HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakden karşılanmak üzere 12.878.790 TL artırılarak 37.878.790 TL'ye çıkarılması nedeniyle tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu' nun 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. İştirakimizin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL'dan 37.878.790 TL'sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978582BIST