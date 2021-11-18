***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 21:39
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız İştirakimiz HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakden karşılanmak üzere 12.878.790 TL artırılarak 37.878.790 TL'ye çıkarılması nedeniyle tahsisli olarak ihraç edilecek paylara ilişkin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu' nun 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. İştirakimizin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL'dan 37.878.790 TL'sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978582
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 29,84
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
18:0511,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0723
|Açılış
|: 11,1000
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|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1085
En Düşük
11,0087
18:0512,6497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0851
|Açılış
|: 12,5800
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|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6497
En Düşük
12,5284
18:05657,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 20,04
|Açılış
|: 657,77
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|190,50
|7.912.802
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.931.586
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|169.831.677
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|40.614.886
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|101.965.726
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.482.405
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.264.656
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|76.544.835
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,51
|438.796
|% -7,58
|
|TDGYO
|6,45
|12.935.163
|% -6,79
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|PETKM
|7,71
|2.651.648.370
|% 0,00
|
|SISE
|11,11
|2.411.648.760
|% 6,62
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|TSKB
|1,58
|685.213.786
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,15
|437.491.075
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0103
|11,1083
|% 0,66
|
|Euro
|12,5318
|12,6497
|% 0,68
|
|Sterlin
|14,8117
|14,8860
|% 3,63
|
|Frank
|11,8438
|11,9151
|% 3,85
|
|Riyal
|2,9253
|2,9400
|% 3,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-1,44
|
|Altın Gr.
|658
|658
|20,06
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,83
|0,01
|
|B. Petrol
|81,09
|81,09
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKBNK
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 136, 409 adet işlem
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17:57TSPOR
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
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17:56
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS