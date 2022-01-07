***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2021 - 30.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız,Şirketimizin 29.11.2021 tarihli "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı Hk." başlıklı Özel Durum Açıklaması'nda özetle, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceğini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklediğimizi ifade ederek, bu beklentiler çerçevesinde Şirketimizin stratejisi ve ülkemize olan güvenimiz ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinden Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı payları vadeli bir ödeme planı ile 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) üzerinden satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya vardığımızı kamuya açıklamıştık.Bu bağlamda, söz konusu pay alımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarihli kararıyla olumlu karşılanmıştır. Söz konusu karara istinaden yapılacak pay devri işlemleri sonucunda şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' deki pay oranı %63,04' e çıkacaktır.Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989656BIST