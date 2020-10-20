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***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

20.10.2020 18:46
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
20.10.2020 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile  ilgili olarak 9,00 - 9,04  fiyat aralığından 3.250.000 adet satış işlemi  ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemle birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 20.10.2020 tarihi itibariyle % 47,54 sınırına düşmüştür.
Bilindiği üzere Borsa İstanbul A.Ş.' nin 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı yazısında duyurmuş olduğu  Pay Piyasası Pazar Yapılanması' na istinaden yatırımlarımızdan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDİK) üst pazarlara geçmesi için gerekli kriterlerin sağlanması amacıyla hisse satışı yapılmıştır. Halka açıklık oranı %10.51'e ulaşmıştır. Gedik Yatırım'ın 1/1/2021 tarihi itibariyle daha likit bir hisse senedi olması amaçlanmıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/10/2020 0 3.250.000 3.250.000 60.302.824,55 57.052.824,55 % 50,25 % 50,25 % 47,54 % 47,54




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882642


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 4,18 78.409.527 % 10,00  
USAK 2,53 377.494.253 % 10,00  
GEDIK 10,01 48.777.480 % 10,00  
KRSTL 2,64 49.915.120 % 10,00  
IHLAS 1,32 351.183.255 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8601 7,8646 % -0,18  
Euro 9,3022 9,3105 % 0,38  
Sterlin 10,1501 10,2010 % -0,18  
Frank 8,6415 8,6935 % 0,26  
Riyal 2,0914 2,1019 % -0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.912 7,75  
Altın Gr. 483 483 1,16  
Cumhuriyet 3.191 3.240 -17,00  
Tam 3.175 3.254 -21,56  
Yarım 1.535 1.574 -10,42  
Çeyrek 770 787 -5,22  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 0,40  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,09  
B. Petrol 42,85 42,85 0,23  
Seans Raporu 18:05
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