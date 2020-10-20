***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarSayın Paydaşlarımız20.10.2020 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,00 - 9,04 fiyat aralığından 3.250.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 20.10.2020 tarihi itibariyle % 47,54 sınırına düşmüştür.Bilindiği üzere Borsa İstanbul A.Ş.' nin 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı yazısında duyurmuş olduğu Pay Piyasası Pazar Yapılanması' na istinaden yatırımlarımızdan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDİK) üst pazarlara geçmesi için gerekli kriterlerin sağlanması amacıyla hisse satışı yapılmıştır. Halka açıklık oranı %10.51'e ulaşmıştır. Gedik Yatırım'ın 1/1/2021 tarihi itibariyle daha likit bir hisse senedi olması amaçlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)20/10/2020 0 3.250.000 3.250.000 60.302.824,55 57.052.824,55 % 50,25 % 50,25 % 47,54 % 47,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882642BIST