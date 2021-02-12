***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.02.2021 19:45
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
12.02.2021 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,02 fiyattan 1.200.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 12.02.2021 tarihi itibariyle % 46,54 sınırına düşmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/02/2021 0 1.200.000 1.200.000 57.052.824,55 55.852.824,55 % 47,54 % 47,54 % 46,54 % 46,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909473
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
18:05411,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,62
|Açılış
|: 411,86
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0230
|7,0262
|% 0,01
|
|Euro
|8,5127
|8,5188
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,7037
|9,7524
|% 0,27
|
|Frank
|7,8490
|7,8963
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8674
|1,8768
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-2,86
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, VAKFN, INVEO, AVGYO, DARDL, GEDIK, IDGYO, BAKAB, NIBAS, KRGYO
-
17:58
RODRG, SNKRN, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, PSDTC, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında