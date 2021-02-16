***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2021 12:41
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
16.02.2021 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,00 - 29,46 fiyat aralığından 600.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 16.02.2021 tarihi itibariyle % 45,54 sınırına düşmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/02/2021 0 600.000 600.000 55.252.824,55 54.652.824,55 % 46,04 % 46,04 % 45,54 % 45,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909869
BIST
14:011.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:016,9169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0473
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
14:018,4199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:01405,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,89
|Açılış
|: 405,34
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:01
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.811.037
|% 9,98
|
|NUHCM
|63,55
|122.938.725
|% 9,95
|
|ISKPL
|38,66
|35.278.223
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,28
|28.067.973
|% -5,78
|
|PSDTC
|31,28
|28.067.973
|% -5,78
|
|KOZAL
|150,30
|1.579.169.134
|% 1,08
|
|GUBRF
|78,80
|1.063.655.393
|% 7,72
|
|SASA
|40,64
|952.090.392
|% 7,34
|
|EKGYO
|2,58
|949.404.571
|% 1,57
|
|IPEKE
|17,31
|717.371.249
|% 5,74
|
|SKBNK
|1,57
|683.842.589
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,58
|949.404.571
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|249.150.837
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|341.397.967
|% 0,34
|
|PETKM
|5,19
|502.796.371
|% 1,17
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9137
|6,9169
|% -0,68
|
|Euro
|8,4145
|8,4199
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6106
|9,6588
|% -0,45
|
|Frank
|7,7615
|7,8083
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8388
|1,8481
|% -0,66
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,27
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.685
|2.753
|-12,22
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-5,91
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
|
Seans Raporu
14:01
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14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PGSUS, ARCLK
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14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.77 ) 1, 380
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14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, VAKFN, IDEAS, SAYAS, BALAT, UFUK, OSTIM, NUHCM
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14:15
KORDS, CASA, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:15
TGSAS, KERVN, QNBFL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında