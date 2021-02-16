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***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

16.02.2021 12:41



***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
16.02.2021 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile  ilgili olarak 29,00 - 29,46  fiyat aralığından 600.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 16.02.2021 tarihi itibariyle % 45,54 sınırına düşmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/02/2021 0 600.000 600.000 55.252.824,55 54.652.824,55 % 46,04 % 46,04 % 45,54 % 45,54




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909869


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BALAT 10,89 2.921.275 % 10,00  
IDEAS 29,70 15.765.772 % 10,00  
VAKFN 13,55 6.811.037 % 9,98  
NUHCM 63,55 122.938.725 % 9,95  
ISKPL 38,66 35.278.223 % 9,95  
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14:01 Alış Satış %  
Dolar 6,9137 6,9169 % -0,68  
Euro 8,4145 8,4199 % -0,41  
Sterlin 9,6106 9,6588 % -0,45  
Frank 7,7615 7,8083 % -0,39  
Riyal 1,8388 1,8481 % -0,66  
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14:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 4,27  
Altın Gr. 406 406 -1,56  
Cumhuriyet 2.700 2.740 -11,00  
Tam 2.685 2.753 -12,22  
Yarım 1.298 1.332 -5,91  
Çeyrek 651 666 -2,95  
Gümüş.Ons 27,63 27,67 0,08  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,01  
B. Petrol 63,12 63,12 -0,18  
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