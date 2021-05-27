***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.05.2021 19:07
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman bono itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,0011
ISIN Kodu TRFGKYH52115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,91764
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.05.2021
Kayıt Tarihi 26.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGKYH52115 ISIN Kodlu 12.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun bugün itibariyle (27.05.2021) anapara itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938515
BIST