***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bono itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 12.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 27.05.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,0011ISIN Kodu TRFGKYH52115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 0,91764Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.05.2021Kayıt Tarihi 26.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGKYH52115 ISIN Kodlu 12.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun bugün itibariyle (27.05.2021) anapara itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938515BIST