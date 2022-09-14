***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.09.2023Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 17,9507Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,004Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGKYH92319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,84781Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.09.2023Kayıt Tarihi 12.09.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.09.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notunu AA-(Tr) 31.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/140 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 500.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde ikinci dilimi olan 50.000.000- TL tutarlı, 364 gün vadeli finansman bonosunun 14.09.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063203BIST