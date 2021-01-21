***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 30.000 66.000,000 220,00000 2,00 B Grubu B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 HamilineB Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.970.000 65.934.000,000 220,00000 2,00 B Grubu B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 66.000.000,000 220,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 21.01.2021Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız2021 yılında kurulması planlanan Yatırım Bankası'nın ve yapılacak yatırımların finansmanının sağlanması amacıyla sermaye artışı yapılmasına karar verilmiştir Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 100.000.000,00 (yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksanaltımilyon) TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini 23.12.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.Duyurumuza istinaden, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903740BIST