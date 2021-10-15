***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.10.2021 20:57
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 30.000 66.000,000 220,00000 2,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 Nâma
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.970.000 65.934.000,000 220,00000 2,00 B Grubu B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 66.000.000,000 220,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 250.000.000,00 (İkiyüzellimilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksanaltımilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı, Kurulun 15.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11913 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.
Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971135
BIST