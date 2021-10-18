***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 30.000 66.000,000 220,00000 2,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 Nâma A Grubu, INVE1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGKYH00036B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.970.000 65.934.000,000 220,00000 2,00 B Grubu B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 Hamiline B Grubu, INVEO(RÜÇHAN), TRRGKYH00044Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 66.000.000,000 220,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, nominal değerden ve halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Erhan Topaç satın alacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 20.10.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.11.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 21.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 22.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %220 oranında 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL'den 96.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 66.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır.Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanan izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.inveo.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.gedik.com adreslerindeki internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.Şirketimiz pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %220 olup, ellerindeki payların %220'si oranındaki yeni pay alma hakları 20.10.2021 – 03.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 2 TL olarak belirlenmiştir.Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde, 2 (iki) işgünü süreyle ve nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Tasarruf sahiplerine satıştan sonra pay kalması durumunda, Şirketimiz yönetim kurulu başkanı ve hakim ortağı Erhan Topaç kalan payları satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, nominal değerden ve halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alacağını beyan ve taahhüt etmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971330BIST