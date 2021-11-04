***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
04.11.2021 12:16
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Inveo Yatırım Holding A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974669
BIST
12:161.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 21,71
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
12:169,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
12:1611,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0106
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
12:16553,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 5,04
|Açılış
|: 553,53
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler12:14
|PRKAB
|27,16
|93.531.870
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|47.979.063
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|CLEBI
|187,20
|124.036.388
|% 9,15
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|BASGZ
|28,04
|8.710.065
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.906.093
|% -9,95
|
|CANTE
|11,87
|51.449.666
|% -8,69
|
|DGKLB
|2,35
|85.264.239
|% -6,37
|
|TETMT
|163,00
|1.743.467
|% -6,05
|
|THYAO
|16,70
|1.770.473.183
|% 7,19
|
|GARAN
|10,47
|1.148.296.116
|% 0,87
|
|TSKB
|1,53
|419.272.369
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,30
|345.792.799
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,02
|330.641.845
|% 1,01
|
|TSKB
|1,53
|419.272.369
|% 2,00
|
|SKBNK
|1,10
|147.021.097
|% 0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.148.296.116
|% 0,87
|
|THYAO
|16,70
|1.770.473.183
|% 7,19
|
|YKBNK
|2,92
|303.307.335
|% 1,39
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6886
|9,6944
|% 0,56
|
|Euro
|11,2106
|11,2162
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,1815
|13,2476
|% 0,22
|
|Frank
|10,5816
|10,6454
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5766
|2,5895
|% 0,57
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,91
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.648
|3.739
|21,19
|
|Yarım
|1.763
|1.809
|10,25
|
|Çeyrek
|884
|904
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|0,09
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|0,93
|