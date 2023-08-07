***GEDIK* *IZENR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.08.2023 16:47
***GEDIK******IZENR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181547
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0988
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
18:0529,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0681
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
18:051.680,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.680,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.676,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0012
|27,0128
|% 0,37
|
|Euro
|29,7183
|29,7347
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,3884
|34,5609
|% 0,51
|
|Frank
|30,7761
|30,9615
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1767
|7,2127
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,90
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.040
|11.137
|33,00
|
|Yarım
|5.524
|5.594
|16,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,09
|20,11
|-0,36
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|-0,62
|
Seans Raporu
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