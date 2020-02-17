***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2020 09:01
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819353
BIST
12:36121.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 971,91
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
12:366,0434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
12:366,5551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
12:36307,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,92
|Açılış
|: 307,16
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,38
|538.083.386
|% 17,36
|
|TSPOR
|5,31
|139.106.805
|% 13,95
|
|LKMNH
|6,94
|12.911.411
|% 11,04
|
|KUTPO
|10,45
|22.111.804
|% 10,93
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,18
|27.621.082
|% -10,11
|
|ERBOS
|24,94
|12.217.842
|% -9,24
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|KRTEK
|3,38
|2.272.545
|% -7,65
|
|HUBVC
|39,92
|32.145.758
|% -7,55
|
|GSRAY
|3,38
|538.083.386
|% 17,36
|
|THYAO
|15,06
|441.119.088
|% 1,14
|
|ODAS
|2,23
|430.548.391
|% 3,72
|
|PETKM
|4,16
|304.710.747
|% 0,24
|
|HALKB
|7,38
|185.718.614
|% 0,41
|
|ODAS
|2,23
|430.548.391
|% 3,72
|
|TEKTU
|1,61
|92.567.684
|% 3,87
|
|IHLGM
|1,37
|59.100.356
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,89
|115.178.138
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,37
|51.881.364
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8608
|7,9002
|% -0,20
|
|Frank
|6,1319
|6,1689
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6068
|1,6148
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,16
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.064
|-1,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,16
|57,16
|-0,17
|