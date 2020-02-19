***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.02.2020 08:57
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakkı Gedik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819999
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
0
En Düşük
0
18:056,0715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0715
En Düşük
6,0599
18:056,5564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
18:05313,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,32
|Açılış
|: 313,04
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,33
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,91
|191.732.210
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,05
|307.243.318
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,38
|74.360.522
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,34
|73.326.200
|% 0,00
|
|HATEK
|8,34
|1.428.283
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|191.732.210
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,05
|307.243.318
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,38
|74.360.522
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,34
|73.326.200
|% 0,00
|
|HATEK
|8,34
|1.428.283
|% 0,00
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 0,00
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8631
|7,9026
|% -0,01
|
|Frank
|6,1488
|6,1859
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6135
|1,6216
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|1,03
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,19
|58,19
|0,44
|