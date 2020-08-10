***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2020 09:06
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867039
BIST
11:521.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:527,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:528,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0904
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:52479,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,84
|Açılış
|: 480,16
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|190.379
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.367.951
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|389.954
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,57
|1.170.858.574
|% 4,65
|
|EKGYO
|1,92
|651.417.197
|% -2,04
|
|GARAN
|6,60
|309.618.272
|% 0,30
|
|SASA
|12,95
|263.257.242
|% 3,85
|
|SISE
|6,03
|241.805.024
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|651.417.197
|% -2,04
|
|KARSN
|2,73
|182.006.060
|% 0,74
|
|ASELS
|17,57
|1.170.858.574
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,63
|175.319.006
|% -1,13
|
|ODAS
|2,23
|117.230.975
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5565
|9,6044
|% 0,74
|
|Frank
|7,9796
|8,0277
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.033
|-2,14
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|-11,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,04
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|0,47
|