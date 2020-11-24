***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2020 09:15
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Metin Ayışık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889652
BIST
11:591.330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:597,8905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:599,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0335
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:59461,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,00
|Açılış
|: 461,63
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|CASA
|80,50
|2.845.917
|% 9,97
|
|SAFKR
|12,73
|1.529.802
|% 9,93
|
|RODRG
|12,79
|4.018.458
|% 9,88
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|CRFSA
|119,90
|27.706.753
|% -6,76
|
|YONGA
|30,00
|127.650
|% -4,64
|
|ARTI
|5,76
|56.943
|% -4,00
|
|PEKGY
|2,40
|97.891.272
|% -1,64
|
|RTALB
|47,72
|71.885.440
|% -0,42
|
|TURSG
|5,96
|64.122.102
|% 1,02
|
|KRGYO
|7,03
|44.529.020
|% 3,38
|
|IHLGM
|1,28
|41.443.465
|% 0,79
|
|PEKGY
|2,40
|97.891.272
|% -1,64
|
|IHLGM
|1,28
|41.443.465
|% 0,79
|
|TURSG
|5,96
|64.122.102
|% 1,02
|
|BNTAS
|5,41
|40.086.919
|% 2,66
|
|MTRYO
|2,78
|17.645.669
|% 7,75
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8840
|7,8905
|% 0,04
|
|Euro
|9,3652
|9,3715
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,4911
|10,5437
|% 0,17
|
|Frank
|8,6107
|8,6625
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0918
|2,1023
|% -0,24
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-9,68
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-82,00
|
|Tam
|3.062
|3.141
|-94,10
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-45,53
|
|Çeyrek
|742
|760
|-22,76
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,22
|46,22
|0,18
|
Seans Raporu
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