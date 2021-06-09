***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2021 09:12
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941320
BIST
10:331.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:338,5980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:3310,4772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:33522,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,02
|Açılış
|: 522,73
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ATATP
|35,12
|49.535.952
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|4.901.209
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|87.661.598
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|2.556.802
|% 9,91
|
|BTCIM
|13,75
|23.949.376
|% 7,34
|
|METUR
|7,07
|4.020.939
|% -5,73
|
|CLEBI
|246,20
|11.154.075
|% -4,57
|
|YESIL
|3,39
|9.564.839
|% -4,51
|
|EUKYO
|5,88
|1.963.438
|% -4,39
|
|ETYAT
|3,52
|696.596
|% -4,35
|
|THYAO
|14,48
|272.388.245
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|173.200.032
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,82
|158.662.710
|% 0,90
|
|BMSCH
|5,73
|114.138.294
|% 7,10
|
|PGSUS
|83,75
|92.114.079
|% 1,21
|
|GARAN
|8,32
|173.200.032
|% 0,24
|
|BOBET
|4,43
|87.661.598
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,82
|158.662.710
|% 0,90
|
|BMSCH
|5,73
|114.138.294
|% 7,10
|
|THYAO
|14,48
|272.388.245
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5953
|8,5980
|% -0,08
|
|Euro
|10,4717
|10,4772
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,1482
|12,2092
|% 0,04
|
|Frank
|9,5435
|9,6010
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% -0,13
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-1,13
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,37
|