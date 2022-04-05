***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 09:18
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015723
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
0
En Düşük
0
18:0514,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0300
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7137
En Düşük
14,6627
18:0516,1560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0409
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1592
En Düşük
16,1032
18:05913,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 913,69
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,16
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|58,00
|38.486.108
|% 3,25
|
|JANTS
|65,05
|37.194.559
|% 1,40
|
|HLGYO
|1,94
|48.270.084
|% 0,13
|
|VKGYO
|1,97
|33.861.875
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,95
|38.162.096
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,97
|33.861.875
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,95
|38.162.096
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,99
|654.669.043
|% 0,00
|
|VERTU
|23,78
|21.011.562
|% 0,00
|
|TLMAN
|30,10
|5.559.339
|% 0,00
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 0,00
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 0,00
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 0,00
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 0,00
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7068
|14,7088
|% 0,21
|
|Euro
|16,1416
|16,1585
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,2437
|19,3402
|% 0,21
|
|Frank
|15,8190
|15,9143
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9092
|3,9288
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|0,48
|
|Altın Gr.
|913
|914
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,90
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Seans Raporu
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