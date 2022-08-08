***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.08.2022 09:02
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052768
BIST
10:252.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 21,03
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:2517,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0479
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:2518,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0940
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3382
En Düşük
18,1988
10:251.026,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.026,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.026,66
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:23
|SAFKR
|9,71
|14.465.819
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|8.636.959
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|17.553.798
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|1.838.693
|% 9,87
|
|ORMA
|38,88
|208.319
|% 8,66
|
|ASUZU
|267,30
|9.079.379
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|115.650.041
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KRPLS
|6,89
|31.728.161
|% -7,39
|
|KZBGY
|42,00
|3.697.748
|% -5,32
|
|THYAO
|57,75
|918.069.975
|% -0,77
|
|EREGL
|28,24
|410.812.580
|% 2,39
|
|SASA
|51,40
|382.109.730
|% 3,21
|
|SISE
|23,74
|356.462.598
|% 1,45
|
|YKBNK
|5,17
|244.428.123
|% -1,34
|
|SKBNK
|2,35
|182.562.867
|% 6,33
|
|YKBNK
|5,17
|244.428.123
|% -1,34
|
|EKGYO
|3,45
|160.929.687
|% -1,43
|
|TSKB
|3,22
|141.431.710
|% 1,26
|
|ALBRK
|1,63
|60.547.684
|% 2,52
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9643
|% 0,29
|
|Euro
|18,3261
|18,3384
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,6827
|21,7914
|% 0,58
|
|Frank
|18,6348
|18,7470
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,27
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.864
|6.941
|-49,00
|
|Yarım
|3.345
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,10
|
|B. Petrol
|96,08
|96,08
|1,16
|