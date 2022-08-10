***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2022 09:10
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053991
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2112
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.032,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.032,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8519
|17,8535
|% -0,25
|
|Euro
|18,4344
|18,4802
|% 1,11
|
|Sterlin
|21,8027
|21,9120
|% 1,09
|
|Frank
|18,9050
|19,0189
|% 1,04
|
|Riyal
|4,7365
|4,7602
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,05
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.909
|6.991
|-6,00
|
|Yarım
|3.366
|3.418
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,79
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,09
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046