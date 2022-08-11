***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2022 09:07
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054403
BIST
11:042.875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 45,73
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.847
11:0417,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0923
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9613
En Düşük
17,8065
11:0418,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1583
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5731
En Düşük
18,3586
11:041.031,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.031,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,15
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler11:04
|BARMA
|43,56
|5.511.952
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,77
|33.135.986
|% 9,59
|
|ASUZU
|289,50
|86.528.047
|% 9,41
|
|IZMDC
|2,68
|101.267.428
|% 9,39
|
|TIRE
|19,98
|116.673.371
|% -9,35
|
|OLMK
|11,64
|18.232.839
|% -9,06
|
|PAMEL
|190,50
|7.456.894
|% -8,41
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|THYAO
|61,20
|2.666.992.317
|% 1,75
|
|YKBNK
|5,52
|716.895.505
|% 2,03
|
|AKBNK
|9,99
|688.271.300
|% 1,94
|
|ISCTR
|6,18
|673.282.392
|% 2,32
|
|TUPRS
|295,90
|668.851.574
|% 4,08
|
|YKBNK
|5,52
|716.895.505
|% 2,03
|
|DOHOL
|4,23
|492.229.807
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,63
|399.090.889
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|673.282.392
|% 2,32
|
|ALBRK
|1,72
|144.617.274
|% 7,50
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9492
|17,9613
|% 0,52
|
|Euro
|18,5637
|18,5731
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,8730
|21,9827
|% 0,49
|
|Frank
|19,0093
|19,1238
|% 0,68
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,49
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.910
|6.967
|-17,00
|
|Yarım
|3.367
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,48
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,82
|96,82
|-0,58
|