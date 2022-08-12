***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.08.2022 09:03
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054913
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
18:0518,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4965
18:051.034,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.034,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.034,94
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.387.639
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.977.663
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9494
|17,9568
|% 0,10
|
|Euro
|18,5178
|18,5393
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,8400
|21,9495
|% 0,03
|
|Frank
|18,9953
|19,1097
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.920
|7.000
|8,00
|
|Yarım
|3.372
|3.422
|4,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.711
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,42
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,06
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,57
|