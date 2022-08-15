***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.08.2022 09:15
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055308
BIST
10:172.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,02
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.861
10:1717,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
10:1718,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
10:171.032,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.032,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.032,54
BIST En Aktif Hisseler10:17
|CMBTN
|240,30
|2.754.559
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|30.315.979
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,10
|285.053
|% 9,92
|
|GSRAY
|5,99
|204.694.549
|% -8,97
|
|BARMA
|45,04
|90.013.812
|% -5,97
|
|PAMEL
|159,80
|143.326
|% -5,16
|
|MEGAP
|2,85
|995.194
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,85
|995.194
|% -5,00
|
|THYAO
|62,75
|711.520.565
|% 0,56
|
|SASA
|53,70
|229.422.773
|% 2,09
|
|GSRAY
|5,99
|204.694.549
|% -8,97
|
|PETKM
|9,91
|178.693.367
|% 1,02
|
|ASELS
|24,72
|171.825.716
|% 0,65
|
|ODAS
|4,11
|160.271.685
|% 1,73
|
|EKGYO
|3,54
|138.569.390
|% 0,00
|
|GSRAY
|5,99
|204.694.549
|% -8,97
|
|ALBRK
|1,78
|43.899.059
|% 1,14
|
|DOHOL
|4,59
|109.134.209
|% -0,86
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9604
|% 0,16
|
|Euro
|18,3927
|18,4049
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,6680
|21,7767
|% -0,12
|
|Frank
|18,9706
|19,0849
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7692
|4,7931
|% 0,17
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-12,61
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.932
|6.986
|-6,00
|
|Yarım
|3.378
|3.416
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,15
|
|B. Petrol
|97,17
|97,17
|-0,98
|