***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.08.2022 09:16
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056154
BIST
10:372.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 27,97
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.941
En Düşük
2.920
10:3717,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9672
En Düşük
17,8970
10:3718,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:371.025,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.025,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:37
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|INTEM
|96,80
|4.887.618
|% 9,81
|
|BRKO
|2,14
|1.263.957
|% 9,74
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|UTPYA
|14,50
|331.760
|% 8,21
|
|GZNMI
|50,95
|8.102.782
|% -9,98
|
|MANAS
|22,36
|28.676.813
|% -4,77
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|KARTN
|77,60
|39.872.721
|% -4,08
|
|PAMEL
|156,50
|5.545.588
|% -3,57
|
|THYAO
|67,05
|1.282.366.022
|% -1,18
|
|EKGYO
|3,71
|574.156.270
|% 4,80
|
|YKBNK
|5,72
|569.508.374
|% 2,14
|
|KCHOL
|43,34
|552.073.713
|% 0,60
|
|ISCTR
|6,32
|431.298.988
|% 2,27
|
|EKGYO
|3,71
|574.156.270
|% 4,80
|
|YKBNK
|5,72
|569.508.374
|% 2,14
|
|TSKB
|3,90
|393.013.977
|% 1,04
|
|ISCTR
|6,32
|431.298.988
|% 2,27
|
|ALBRK
|1,86
|125.209.313
|% 3,33
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9605
|17,9667
|% 0,29
|
|Euro
|18,2464
|18,2589
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,6527
|21,7613
|% 0,29
|
|Frank
|18,8004
|18,9137
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7700
|4,7940
|% 0,35
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-1,06
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.886
|6.942
|-9,00
|
|Yarım
|3.355
|3.394
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,06
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,00
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|0,34
|