***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.08.2022 09:14
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057004
BIST
13:013.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 10,79
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
13:0118,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
13:0118,2291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
13:011.020,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.020,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:59
|HKTM
|13,31
|1.026.520
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|66.016.137
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.832.940
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.213.066
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|86.036.155
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,95
|24.478.866
|% -7,93
|
|ALCTL
|32,00
|51.480.763
|% -7,83
|
|GZNMI
|42,40
|283.614.303
|% -7,54
|
|DENGE
|2,25
|44.071.403
|% -7,41
|
|THYAO
|69,35
|2.566.692.693
|% -0,43
|
|SISE
|25,70
|2.112.542.213
|% 0,78
|
|PETKM
|11,14
|1.733.311.940
|% 0,72
|
|EREGL
|30,08
|1.560.178.342
|% 2,04
|
|KRDMD
|12,19
|1.460.251.897
|% 3,74
|
|YKBNK
|5,76
|1.273.020.213
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,90
|806.953.985
|% 3,38
|
|PETKM
|11,14
|1.733.311.940
|% 0,72
|
|EKGYO
|3,63
|529.281.130
|% -0,27
|
|ALBRK
|1,98
|257.948.409
|% 1,02
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0955
|18,1013
|% 0,12
|
|Euro
|18,2153
|18,2293
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4434
|21,5510
|% -0,23
|
|Frank
|18,8644
|18,9780
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8055
|4,8296
|% 0,20
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.850
|6.901
|-36,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,21
|95,21
|-1,38
|