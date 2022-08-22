***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.08.2022 09:15
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057437
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
0
En Düşük
0
18:0518,1279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0425
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1880
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0518,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,2246
En Düşük
18,1338
18:051.015,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.015,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.013,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUKAS
|16,06
|332.299.419
|% 80,00
|
|YYAPI
|1,20
|20.748.990
|% 0,00
|
|KORDS
|52,40
|286.653.553
|% 0,00
|
|TRILC
|11,39
|112.764.594
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,12
|43.759.393
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,20
|20.748.990
|% 0,00
|
|SUNTK
|24,48
|69.707.870
|% 0,00
|
|SUWEN
|21,94
|8.719.955
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,26
|184.350.691
|% 0,00
|
|SMRTG
|31,36
|108.765.864
|% 0,00
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% 0,00
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 0,00
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,00
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,00
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% 0,00
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1086
|18,1279
|% 0,23
|
|Euro
|18,1656
|18,1893
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,3588
|21,4660
|% 0,14
|
|Frank
|18,8050
|18,9183
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8097
|4,8338
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-4,51
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|7,00
|
|Tam
|6.821
|6.892
|-45,00
|
|Yarım
|3.324
|3.369
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.684
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,19
|95,19
|-1,53
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
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17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
-
17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
-
17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem