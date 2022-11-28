***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2022 18:13
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ülkü Feyyaz Taktak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından K AP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082683
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6326
En Düşük
18,6168
18:0519,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,2900
En Düşük
19,2462
18:051.042,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,66
|Açılış
|: 1.042,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.041,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6194
|18,6286
|% 0,01
|
|Euro
|19,2434
|19,2725
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,1697
|22,2809
|% -1,35
|
|Frank
|19,5296
|19,6472
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-10,07
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.957
|7.037
|-72,00
|
|Yarım
|3.374
|3.440
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.720
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,53
|-0,34
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem