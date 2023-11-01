***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2023 09:12
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212732
BIST
'
18:107.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
0
En Yüksek
0
18:1028,3472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0453
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,3472
En Düşük
28,2640
18:1029,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0157
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
29,9778
En Düşük
29,8816
18:101.803,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.803,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler18:10
|VANGD
|28,90
|43.796.227
|% 0,00
|
|YONGA
|63,40
|3.389.382
|% 0,00
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% 0,00
|
|VKFYO
|22,00
|4.075.353
|% 0,00
|
|KUVVA
|64,90
|1.433.166
|% 0,00
|
|VANGD
|28,90
|43.796.227
|% 0,00
|
|YONGA
|63,40
|3.389.382
|% 0,00
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% 0,00
|
|VKFYO
|22,00
|4.075.353
|% 0,00
|
|KUVVA
|64,90
|1.433.166
|% 0,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.746.282
|% 0,00
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,00
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% 0,00
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 0,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% 0,00
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% 0,00
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2851
|28,3472
|% 0,16
|
|Euro
|29,9453
|29,9707
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,2785
|34,4505
|% 0,03
|
|Frank
|31,0090
|31,1958
|% 0,16
|
|Riyal
|7,5263
|7,5640
|% 0,09
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-3,05
|
|Altın Gr.
|1.802
|1.803
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.911
|12.012
|15,00
|
|Yarım
|5.974
|6.031
|8,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.016
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,26
|
Seans Raporu
18:10
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
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17:59
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