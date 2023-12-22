***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2023 09:18
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227923
BIST
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11:177.744
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,10
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:1729,2091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0555
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:1732,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0224
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:171.925,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.925,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.577.810
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|7.960.786
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.212.495
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|59.979.397
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.614.140
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.860.546
|% -9,88
|
|CEMAS
|4,10
|193.854.219
|% -8,28
|
|THYAO
|244,60
|1.410.480.393
|% -0,16
|
|ISCTR
|24,28
|1.245.490.781
|% 1,08
|
|AKBNK
|39,34
|919.201.925
|% 0,61
|
|EREGL
|43,16
|819.644.943
|% 0,09
|
|ASTOR
|95,10
|793.882.327
|% 0,63
|
|ISCTR
|24,28
|1.245.490.781
|% 1,08
|
|CEMAS
|4,10
|193.854.219
|% -8,28
|
|BEGYO
|2,80
|117.459.479
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,27
|296.235.666
|% 0,97
|
|YKBNK
|20,58
|594.780.784
|% -1,06
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2016
|29,2091
|% 0,19
|
|Euro
|32,1729
|32,1979
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,9575
|37,1428
|% 0,23
|
|Frank
|33,9646
|34,1692
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7627
|7,8016
|% 0,20
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|970,15
|971,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.215,15
|1.222,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,17
|2.050,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:17
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11:32ALFAS
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 909, 446 adet işlem
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11:30XU100
Endeks 7, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 16, 361.00 milyon TL de
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11:29UZERB
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094 adet işlem
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11:28BAYRK
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 711 adet işlem