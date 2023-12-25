***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2023 09:20
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228272
BIST
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11:597.404
En Düşük
|Değişim
|: -2,03%
|| -153,77
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:5929,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0618
|Açılış
|: 29,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:5932,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1667
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3936
En Düşük
31,9048
11:591.932,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.932,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:57
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,86
|29.627.858
|% 7,74
|
|MSGYO
|16,29
|14.136.946
|% 7,74
|
|SKBNK
|5,67
|202.373.728
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|23.581.735
|% -9,98
|
|FENER
|88,85
|280.313.720
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.762.148
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.185.427
|% -9,98
|
|THYAO
|228,40
|1.563.895.918
|% -1,97
|
|TUPRS
|145,50
|1.322.071.472
|% 0,48
|
|KBORU
|48,46
|860.612.424
|% 2,71
|
|ISCTR
|23,10
|813.796.258
|% -2,86
|
|AKBNK
|38,18
|789.585.290
|% -2,50
|
|BEGYO
|2,80
|113.759.000
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,94
|250.020.864
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|35.110.748
|% -1,96
|
|ISCTR
|23,10
|813.796.258
|% -2,86
|
|AKFGY
|1,75
|62.523.336
|% -3,31
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2710
|29,2781
|% 0,23
|
|Euro
|32,2525
|32,3849
|% 0,49
|
|Sterlin
|37,0580
|37,2439
|% 0,17
|
|Frank
|34,0401
|34,2452
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7791
|7,8182
|% 0,20
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:57
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