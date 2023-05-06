***GEDIK* *KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GEDIK******KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [KAYSE]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKayseri Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı ektedir. Sayfa 25-48 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147726BIST