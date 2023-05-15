***GEDIK* *KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 15:31
***GEDIK******KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ("Kayseri Şeker") paylarının halka arzında 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 106.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Kayseri Şeker paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinden 109.867.061 TL nominal, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisinde 2.706.689 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 8.008.584 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 800.000 TL nominal olmak üzere toplam 121.382.334 TL nominal talep toplanmıştır. Kayseri Şeker'in 1.724.620.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 106.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcıya, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 1.619.459 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %89,1, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için %2,6, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %7,6 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %0,8 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151365
BIST
17:444.489
En Yüksek
|Değişim
|: -6,40%
|| -306,98
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4419,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1106
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
17:4421,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1515
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:441.274,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:42
|FLAP
|5,83
|7.799.709
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.462.641
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.696.198
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.416.765
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.733.552
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.261.536
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.175.325
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.377.566
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|269.342.510
|% -9,98
|
|THYAO
|125,20
|6.598.456.869
|% -5,58
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|SAHOL
|38,10
|2.800.136.502
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|ASELS
|40,36
|2.366.527.000
|% -2,18
|
|EKGYO
|5,86
|2.243.575.635
|% 1,91
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|KOZAL
|16,89
|2.201.472.928
|% 0,06
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|DOHOL
|7,97
|774.060.788
|% -9,94
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6607
|19,6721
|% 0,55
|
|Euro
|21,3837
|21,3902
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,5341
|24,6571
|% 1,07
|
|Frank
|21,8866
|22,0184
|% 0,83
|
|Riyal
|5,2288
|5,2550
|% 0,53
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|9,77
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.509
|4.670
|-194,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,25
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -360, 66 kaybederek (% -6.75 ) 4, 986
-
17:53XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 3 altında . İşlem hacmi 52, 290.00 milyon TL de
-
17:53AGHOL
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 94.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 825 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 1 altında . İşlem hacmi 51, 738.00 milyon TL de
-
17:48CCOLA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 256.40 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 520 adet işlem